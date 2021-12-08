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В нескольких классах школ Пронского района объявили карантин по ОРВИ
Во второй городской школе два класса отстранили от учебы, а в Тырновской школе на карантин ушел первый класс.

В шести классах первой Новомичуринской школы в декабре объявили карантин по ОРВИ. Об этом пишет ИД «Пресса».

Во второй городской школе два класса отстранили от учебы, а в Тырновской школе на карантин ушел первый класс.

Отмечается, что на карантин по коронавирусу в первых числах декабря ушел один класс.

«Тесты у заболевших детей дали положительные результаты, — рассказала начальник управления образования Александра Кучинова. — Еще один класс в Октябрьской школе уже вышел с карантина».

Она добавила, что неделю назад от сдачи итогового сочинения отстранили один из выпускных классов города.

«Одиннадцатиклассники будут писать сочинение в феврале — в установленные сроки пересдачи», — отметила Кучинова.1

Главный врач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына подтвердила, что ситуация с коронавирусом в районе стабилизировалась.

«По этому заболеванию мы вышли на определенное плато», — сказала специалист.

По ее словам, в ковидной госпитале в Новомичуринске лечение проходят 24 человека. Остальных с тяжелой формой заболевания госпитализировали в областные стационары.