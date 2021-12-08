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В Москве мужчина изнасиловал девушку и удерживал еще двух женщин в квартире
Ночью 7 декабря мужчина избил и изнасиловал девушку. Та, пытаясь спастись, спрыгнула с четвертого этажа.

В Москве мужчина изнасиловал девушку, после этого она пыталась спасти и прыгнула с четвертого этажа. В квартире также находились две женщины, которых удерживал нападавший, передает РИА Новости.

Ночью 7 декабря мужчина избил и изнасиловал девушку. Та, пытаясь спастись, спрыгнула с четвертого этажа. Нападавший спустился вниз за ней, собираясь ее убить. Он нанес девушке колото-резаные раны и скрылся. Очевидцы вызвали скорую. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что мужчина удерживал в квартире еще двух девушек 1984 и 1999 годов рождения. Им он связал руки скотчем. Девушкам удалось освободиться и сбежать, когда мужчина ушел.

Возбуждено уголовное дело по статьям «изнасилование» и «покушение на убийство».