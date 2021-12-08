В Центробанке предложили ввести каникулы для потребительских кредитов

Заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут подать заявку на отсрочку платежей на три месяца.

В Центробанке предложили ввести каникулы для потребительских кредитов. Об этом пишут «Известия».

Рабочая группа экспертного совета при Центробанке разработала поправки к закону «О потребительском кредите». В них предлагается предоставлять заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию, отсрочку платежей на три месяца. Такой механизм ввели в апреле 2020 года в разгар локдауна. Граждане, которые заразились коронавирусом или потеряли из-за него доход, могли подать заявку на отсрочку выплат по кредиту на полгода. Теперь же практику хотят ввести на постоянной основе.

Согласно проекту, заявку на каникулы россияне смогут подать через Госуслуги.

Также планируется расширить перечень трудных жизненных ситуаций — сократить срок болезни с двух до одного месяца и добавить в список природные и техногенные чрезвычайные ситуации.