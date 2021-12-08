Умер бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула

Игорь Гамула скончался 8 декабря. Ему был 61 год.

Скончался бывший главный тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что Игорь Гамула скончался 8 декабря. Ему был 61 год.

«Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба», — говорится в сообщении.

В клубе выразили соболезнования родным и близким тренера.

Гамула возглавлял «Ростов» в 2014 году. Также он тренировал молодежную команду клуба. Кроме того, он тренировал украинские клубы «Таврия» и «Закарпатье», новороссийский «Черноморец», латвийскую «Даугаву» и московский «Гераклион».

Также Игорь Гамула играл за луганскую «Зарю», ростовский СКА, с которым выиграл Кубок СССР, «Ростсельмаш» (ныне — «Ростов»), волгодонский «Атоммаш», херсонские «Криталл» и «Таврию».