Трех рязанцев осудили за кражу шести тысяч литров дизтоплива

Мужчины получили условные сроки от 1,5 до трех лет.

Трех рязанцев осудили за кражу шести тысяч литров дизтоплива. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В 2018 году рязанец предложил двум знакомым организовать незаконную врезку в нефтепродуктопровод для кражи дизельного топлива. Он нашел место в лесу между Мурминым, Долгининым, Борисковым и Северным и привез необходимые инструменты. Один из мужчин был егерем рязанского межрайонного общества охотников, а второй имел навыки работы со сварочным аппаратом.

Всего преступники похитили более шести тысяч литров дизтоплива на сумму более 240 тысяч рублей. Также они нанесли ущерб в 100 тысяч рублей АО «Транснефть — Верхняя Волга», которые организация потратила на ремонт нефтепродуктопровода.

Мужчин признали виновными по пунктам а, б части 4 статьи 215.3 УК РФ («Повреждение магистрального нефтепродуктопровода, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), а также по пункту б части 3 статьи 158 УК РФ («Кража нефтепродуктов группой лиц по предварительному сговору»).

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Суд приговорил рязанцев к условному сроку от 1,5 до трех лет с испытательным сроком на 1-2,5 года. Также ранее организатор и один из соучастников преступления получили по три года лишения свободы условно.