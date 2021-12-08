Рязанцев предупредили о мокром снеге и гололеде
До конца суток, 8 декабря, в Рязанской области ожидаются осадки — морось, мокрый снег, снег. Местами возможен гололед, отложение мокрого снега.
В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовала
До конца суток, 8 декабря, в Рязанской области ожидаются осадки — морось, мокрый снег, снег. Местами возможен гололед, отложение мокрого снега. Днем местами сильная голодедица.
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101,