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Рязанцев предупредили о мокром снеге и гололеде
До конца суток, 8 декабря, в Рязанской области ожидаются осадки — морось, мокрый снег, снег. Местами возможен гололед, отложение мокрого снега.

В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

До конца суток, 8 декабря, в Рязанской области ожидаются осадки — морось, мокрый снег, снег. Местами возможен гололед, отложение мокрого снега. Днем местами сильная голодедица.

Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101, 8 (4912) 21-63-04 (единый «телефон доверия» главного управления МЧС России по Рязанской области).