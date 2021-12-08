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Россиянам рассказали о порядке выплаты заработной платы за декабрь

Россиянам, которым выплачивают зарплату с 10 до 15 числа месяца, могут перечислить средства уже в 2022 году. Об этом сообщил «360» со ссылкой на председателя общественного движения «Труд» Сергея Пескова.

Он же отметил, что в случае, если выплата зарплаты приходится на нерабочие дни, то работодателю предстоит выплатить деньги сотрудникам в декабре.

Песков подчеркнул, что перед январскими праздниками многие фирмы выдают заработную плату раньше положенного срока.

«Все стараются до январских праздников выплатить зарплату за декабрь в декабре — это единственный месяц в году, когда в том же отчетном периоде сотрудник получает свою зарплату. Многое зависит от политики компании: важно, на какую дату внутренним локальным документом установлена выплата заработной платы», — уточнил председатель общественного движения.