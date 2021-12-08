При возгорании спортзала в центре Рязани никто не пострадал

Сотрудники МЧС решили эвакуировать жильцов этих квартир. Огонь не перекинулся на жилые помещения, задымление ликвидировали.

При возгорании спортзала в центре Рязани никто не пострадал. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В пресс-службе отметили, что в помещении спортзала было пусто. Дым был сильным, поэтому «пошел» в жилые помещения на втором этаже.

Сотрудники МЧС решили эвакуировать жильцов этих квартир. Огонь не перекинулся на жилые помещения, задымление ликвидировали. Через некоторое время жильцы вернулись в квартиры.

Напомним, спортзал загорелся на улице Грибоедова утром в среду, 8 декабря.