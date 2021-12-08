Под Касимовом перевернулся автомобиль

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что никто не пострадал.

Утром в среду, 7 декабря, в Касимовском районе Рязанской области перевернулся автомобиль. Видео последствий ДТП появилось в соцсети.

По информации очевидца, авария произошла около деревни Поляны Касимовского района. На кадрах можно заметить машину, вылетевшую на обочину.

«Вторая лежит в кювете на крыше», — сообщил автор поста.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что никто не пострадал.