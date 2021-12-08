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Опубликовано первое фото штамма «омикрон»
Ученые смогли сделать электронную микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Университет Гонконга в среду опубликовал изображение варианта коронавируса «омикрон». Фото удалось получить с помощью электронного микроскопа, говорится в заявлении исследователей, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ученые смогли сделать электронную микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Фото сделано при малом и большом увеличении.

Отмечается, что при малом увеличении на снимке видны поврежденные клетки с набухшими везикулами, в них содержатся черные вирусные частицы. На изображении с большим увеличением можно увидеть агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.

Ранее стало известно, что «омикрон» выделили из клинических образцов. Как передает РИА Новости, это позволит разработать и произвести вакцины против нового штамма.

Фото РИА Новости