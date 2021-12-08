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Николай Любимов оценил новые возможности МФЦ
Глава региона посетил центр на улице Почтовой.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в среду, 8 декабря, посетил территориальный отдел МФЦ на улице Почтовой. Об этом сообщил сайт облправительства.

Глава региона осмотрел, как организован процесс записи и приема посетителей, выдачи документов, а также ознакомился с работой нового программно-технического комплекса «Криптокабина». Он предназначен для оформления и выдачи биометрического загранпаспорта. Услуга включена в обязательный перечень госуслуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ.

В зале ожидания Николай Любимов пообщался с рязанцами. Они рассказали, что довольны качеством оказания услуг в МФЦ.

Губернатор отметил высокий уровень организации деятельности многофункциональных центров в Рязанской области.

«Все оперативно, с высоким сервисом и качеством оказания большого количества услуг по разным жизненным ситуациям: порядка 23 тысяч за последнее время оказано только по выдаче на бумажном носителе сертификата с QR-кодом о профилактических прививках против COVID-19 или перенесенном заболевании. Важно, что применяются современные технологии, позволяющие людям фактически без помощи консультанта сразу зарегистрировать биометрические данные для получения загранпаспорта», — подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона назвал МФЦ «важным институтом помощи людям». «Один из самых удачных проектов, который избавляет граждан от сбора документов, посещения множества инстанций, стояния в очередях. Сегодня я дал поручение продумать организацию работы всех МФЦ в субботу — наиболее удобный для людей день для посещения многофункциональных центров. Вместе с этим, учитывая большую нагрузку сотрудников, мы стараемся создать все условия для того, чтобы работать здесь было интересно, а, самое главное, люди видели перспективу карьерного роста», — заявил губернатор.