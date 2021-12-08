На улице Островского 63-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе

Пенсионерку сбил 30-летний водитель на Daihatsu.

На улице Островского 63-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе. Подробности аварии сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В среду, 8 декабря, в 8:20 на улице Островского около дома № 26, 30-летний водитель на Daihatsu сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии пенсионерка обращалась в медицинской помощью.

Полиция проводит проверку.

Ранее видео последствий аварии в сеть выложили очевидцы.