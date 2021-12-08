На улице Островского 63-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе
Пенсионерку сбил 30-летний водитель на Daihatsu.
На улице Островского 63-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе. Подробности аварии сообщили в пресс-службе регионального МВД.
В среду, 8 декабря, в 8:20 на улице Островского около дома № 26, 30-летний водитель на Daihatsu сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате аварии пенсионерка обращалась в медицинской помощью.
Полиция проводит проверку.
Ранее видео последствий аварии в сеть выложили очевидцы.