\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 08
Чтв, 09
-5°
Птн, 10
-8°
ЦБ USD 73.85 -0.29 09/12
ЦБ EUR 83.36 -0.35 09/12
Нал. USD 72.70 / 74.50 17:09
Нал. EUR 82.35 / 84.10 17:09
Новости
Публикации
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
6 часов назад
417
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 часов назад
679
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
Вчера 12:11
1 195
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
7 084
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На пяти рязанских улицах 9 декабря отключат холодную воду
Объявление опубликовали на сайте городского «Водоканала»

На пяти рязанских улицах в четверг, 9 декабря, отключат холодную воду. Объявление опубликовали на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 без ресурса останутся:

  • улица 1-я Прудная, дома №№ 22, 24, 24а;
  • улица Связи, дома №№ 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 9а, 11, 11а, 17а (школа № 38), 10б, 14, 14 В, 14 В строение 4, 16, 17б (ЦТП);
  • улица Соколовская, дома №№ 2а, 2б, 1 В.

С 9:00 до 17:00 воды не будет в домах:

  • улица Бугровка, дома №№ 4-24 (четная сторона), 1-21 (нечетная сторона);
  • улица Сережина Гора, дома №№ 2-24 (четная сторона), 1-39 (нечетная сторона).