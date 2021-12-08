На пяти рязанских улицах 9 декабря отключат холодную воду

Объявление опубликовали на сайте городского «Водоканала»

На пяти рязанских улицах в четверг, 9 декабря, отключат холодную воду. Объявление опубликовали на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 без ресурса останутся:

улица 1-я Прудная, дома №№ 22, 24, 24а;

улица Связи, дома №№ 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 9а, 11, 11а, 17а (школа № 38), 10б, 14, 14 В, 14 В строение 4, 16, 17б (ЦТП);

улица Соколовская, дома №№ 2а, 2б, 1 В.

С 9:00 до 17:00 воды не будет в домах: