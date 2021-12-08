На повышение зарплат бюджетникам правительство выделит более 12 миллиардов рублей

Контролировать вопрос будет глава Минтруда совместно с Минфином

На повышение зарплат бюджетникам правительство выделит более 12 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил, что на повышение зарплат бюджетникам направят более 12 млрд рублей.

Он попросил главу Минтруда Антона Котякова лично проконтролировать исполнение решения и вместе с Министерством финансов проследить, чтобы деньги дошли до получателей в каждом регионе.