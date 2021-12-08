На четырех рязанских улицах отключили холодную воду
Ресурса не будет до 17:00
На четырех рязанских улицах в среду, 8 декабря, отключили холодную воду. Объявление опубликовали на сайте «Водоканала».
До 17:00 ресурса не будет на улицах:
- улица 3-и Бутырки, дома №№ 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 9;
- улица Татарская, дома №№ 29/44;
- улица 1-я Красная, дома №№ 26, 28, 28 корпус 1, 28 корпус 2, 30 (ИК-2), 32 (детский сад № 23);
- улица Старореченская, дома №№ 2 корпус 1, 2 корпус 2, 2 корпус 3, 15 корпус 1, 15 корпус 2, 15 корпус 3, 17, 17а, 19, 19а, 32а, 32б, 54, 56.