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Двух рязанцев осудили за грабеж в супермаркете
Вину подсудимых доказали в суде. Им назначили сроки.

В Рязани вынесли приговор двум жителям города, которых обвинили в грабеже. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В марте 2021 года подсудимые зашли в магазин «Дикси» на улице Станкозаводской в Рязани. Они взяли оттуда продукты, которые положили в сумку. Подсудимые направились к выходу, но их остановил охранник магазина, который попросил показать содержимое сумки.

Рязанцев это не остановило, они выхватили сумку и покинули магазин.

Вину подсудимых доказали в суде. Одному из них назначили три года лишения свободы, другому — три года и месяц условно с испытательными сроком на три года.

Приговор вступил в законную силу.