Депутаты рязанской облдумы обсудили меры поддержки молодежи

На площадке центра цифрового образования детей «IT-куб» парламентарии обсуждали вопросы государственной молодежной политики.

Во вторник, 7 декабря, на площадке центра цифрового образования детей «IT-куб» состоялось выездное заседание рабочей группы рязанской облдумы по реализации Послания президента России Федеральному собранию. В центре внимания парламентариев были вопросы государственной молодежной политики. В мероприятии также приняли участие руководители региональных органов власти, ректоры рязанских вузов, представители молодежных организаций и волонтерских движений.

Открыл встречу председатель облдумы Аркадий Фомин. Он напомнил, что президент в своем Послании поставил цель открыть как можно больше возможностей для молодого поколения России: это касается образования, последующего трудоустройства и карьерного роста, участия в общественной и политической жизни, поддержки одаренных детей, молодых семей с детьми. Отдельное внимание глава регионального парламента уделил теме волонтерства, подчеркнув, что в период пандемии данное направление доказало свою востребованность и значимость.

«У многих людей, особенно молодежи, есть потребность быть вовлеченными в решение важных для общества проблем. И это желание должно на уровне государства поощряться. В Госдуме сейчас обсуждаются законодательные решения по поддержке волонтерского движения. Нам очень важно, чтобы добровольчество развивалось в разных сферах. Хочу поблагодарить представителей активной рязанской молодежи за неравнодушие, желание менять жизнь вокруг и вдохновлять других на добрые и нужные дела», — отметил Аркадий Фомин и вручил награды рязанской областной думы представителям молодежных организаций региона.

В ходе заседания члены рабочей группы обсудили возможные меры поддержки молодых специалистов. В настоящее время в регионе действуют программы, предусматривающие предоставление единовременных выплат учителям, врачам и фельдшерам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты. Однако, как было отмечено, они недостаточно востребованы. Среди проблемных вопросов также был назван отток выпускников в соседние регионы.

Участники встречи высказали ряд предложений по созданию в Рязанской области условий для успешной реализации потенциала молодых людей. В частности, речь шла о необходимости комплексного подхода в работе с молодежью, обеспечении возможностей для повышения личных компетенций специалистов и развитии социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях, которая повысит привлекательность работы на селе.