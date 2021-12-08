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Депутаты Госдумы приняли законопроект, расширяющий полномочия полицейских
Изменения рассмотрели в среду, 8 декабря.

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, расширяющий полномочия полицейских. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Изменения приняли в среду, 8 декабря.

Согласно законопроекту, стражи правопорядка получили право проникать в жилье человека, который предположительно совершил преступление, однако не получил официальный статус подозреваемого.

Также теперь полицейские получат возможность вскрывать автомобили для спасения людей, если их жизнь подвержена опасности, а также в случае, если в нем заблокирован человек, совершивший преступление. Им предоставят полномочия по досмотру граждан для пресечения хищений чужого имущества — в том числе при наличии оснований полагать, что они скрыли при себе украденное.

По нормам принятого законопроекта, полицейские смогут оцеплять или блокировать территории, жилые помещения и другие объекты. В период оцепления они смогут досматривать граждан и их вещи, транспортные средства и перевозимые грузы. В случае отказа человека от досмотра, правоохранители не пустят его на территорию или не выпустят из оцепленного периметра до снятия.