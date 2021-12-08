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Бывший советник Николая Любимова стал заместителем губернатора Ненецкого автономного округа
Александр Дудоров работал в Рязанской области с 2020 по 2021 годы.

Бывший советник Николая Любимова Александр Додуров стал заместителем губернатора Ненецкого автономного округа. Об этом в среду, 8 декабря, сообщило ИА REGNUM.

С 8 сентября по 5 декабря 2021 года Додуров являлся помощником главы НАО. Чиновник будет курировать деятельность Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности.

Губернатор Юрий Бездудный представил его на еженедельном оперативном совещании.

«Благодарю за оказанное мне доверие возглавить такое ответственное направление. Уверен, мой опыт и поддержка коллег послужат решению задач по обеспечению безопасности округа», — сказал Александр Дудоров.

С 2014 по 2019 годы чиновник был главой подмосковного города Голицыно. С 2019 по 2020 годы он возглавлял администрацию муниципального образования Александровский район Владимирской области. С 2020 по 2021 годы он был советником губернатора Рязанской области.

Фото — odintsovo.info