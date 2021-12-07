Жителей центра Европейской России предупредили о «настоящей погодной лихорадке». Об этом во вторник, 7 декабря, сообщило
Как рассказала журналистам заведующая лабораторией Гидромедцентра России Людмила Паршина, в течение нескольких дней оттепели сменятся непродолжительным похолоданием. После этого температура вновь повысится. При этом снег будет меняться с дождем.
Как Паршина сообщила «
Днем среды сохранится слабый мороз. К вечеру температура понизится до -9 градусов. Днем 9 декабря ожидается от -8 до -10 градусов, ночью — до -13 градусов.
После этого вновь начнется потепление. К выходным температура повысится до +3 градусов.
По данным прогноза Гидромедцентра, на большей части России температура в декабре будет около средних многолетних значений.