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Жителей центра Европейской России предупредили о «настоящей погодной лихорадке»
По словам заведующей лабораторией Гидромедцентра России Людмилы Паршиной, в течение нескольких дней оттепели сменятся непродолжительным похолоданием. После этого температура вновь повысится.

Жителей центра Европейской России предупредили о «настоящей погодной лихорадке». Об этом во вторник, 7 декабря, сообщило РИА Новости.

Как рассказала журналистам заведующая лабораторией Гидромедцентра России Людмила Паршина, в течение нескольких дней оттепели сменятся непродолжительным похолоданием. После этого температура вновь повысится. При этом снег будет меняться с дождем.

Как Паршина сообщила «Российской газете», в Московской области во вторник, 7 декабря, ожидаются сильные осадки. Из-за потепления до +3 градусов днем огни будут преимущественно в виде мокрого снега. Из-за холодного атмосферного фронта столбик термометров 8 декабря будет понижаться.

Днем среды сохранится слабый мороз. К вечеру температура понизится до -9 градусов. Днем 9 декабря ожидается от -8 до -10 градусов, ночью — до -13 градусов.

После этого вновь начнется потепление. К выходным температура повысится до +3 градусов.

По данным прогноза Гидромедцентра, на большей части России температура в декабре будет около средних многолетних значений.