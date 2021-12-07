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WhatsApp обновил параметры хранения исчезающих сообщений
В настройках таймера появились новые параметры хранения сообщений.

Пользователи WhatsApp смогут включить исчезающие сообщения для всех чатов по умолчанию. Об этом сообщили в официальном блоге мессенджера в понедельник, 6 декабря.

В случае, если пользователи активируют функцию, то сообщения в новых личных чатах удалятся через заданное время. То же самое можно сделать и для групповых чатов.

Также в настройках таймера появились два параметра хранения сообщений: 24 часа и 90 дней. Сохранилась и опция хранения в течение семи дней.

Чтобы применить параметр, пользователю необходимо зайти в настройки конфиденциальности и выбрать «Таймер сообщений».