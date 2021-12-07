В Ярославской области задержали 16-летнего подростка, незаконно изготавливавшего взрывчатку
Решается вопрос о заключении подростка под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
В Ярославской области задержали подростка, призывавшего к акциям против власти и незаконно изготавливавшего взрывчатку. Об этом сообщила
16-летний подросток состоял в закрытых чатах мессенджера Telegram, где состояли радикально настроенные участники, призывавшие к акциям против власти и органов правопорядка. Также несовершеннолетний самостоятельно изготовил взрывчатку — триперекись — которое хранил дома.
Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции и управления ФСБ по Ярославской области. Взрывчатку изъяли. Задержание попало на видео. Предположительно, также задержан его подельник, передает
Решается вопрос о заключении подростка под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.