В Ярославской области задержали 16-летнего подростка, незаконно изготавливавшего взрывчатку

Решается вопрос о заключении подростка под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В Ярославской области задержали подростка, призывавшего к акциям против власти и незаконно изготавливавшего взрывчатку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

16-летний подросток состоял в закрытых чатах мессенджера Telegram, где состояли радикально настроенные участники, призывавшие к акциям против власти и органов правопорядка. Также несовершеннолетний самостоятельно изготовил взрывчатку — триперекись — которое хранил дома.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции и управления ФСБ по Ярославской области. Взрывчатку изъяли. Задержание попало на видео. Предположительно, также задержан его подельник, передает РИА Новости .

Решается вопрос о заключении подростка под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.