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В Скопине мужчина получил шесть лет колонии за распространение наркотиков
В апреле 2021 года мужчина в интернете вступил в группу, распространявшую наркотики. Он хотел сбывать запрещенные вещества в Рязанской области.

В Скопине осудили мужчину, распространявшего наркотики. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В апреле 2021 года мужчина в интернете вступил в группу, распространявшую наркотики. Он хотел сбывать запрещенные вещества в Рязанской области.

Мужчина получил сообщение о требованиях к участникам группы. Организаторы рассказали, что он должен сбывать наркотики бесконтактно с помощью «закладок».

В июле 2021 года он получил героин и спрятал его по тайникам-закладкам на территории Скопинского района.

Его деятельность пресекла полиция. Наркотики изъяли.

Мужчина полностью признал вину и отказался давать показания.

Скопинский суд назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.