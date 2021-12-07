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В Саратовской области учительницу приговорили к 23 годам колонии за двойное убийство
29 ноября 2020 года в квартире дома на улице Чернышевского в Саратове нашли тела женщины 38 лет и ее дочери четырех лет. На телах были ножевые ранения.

Во вторник, 7 декабря, Саратовский областной суд приговорил учительницу физкультуры Елену Щеренко к 23 годам лишения свободы за убийство знакомой и ее четырехлетней дочери. Об этом передает РИА Новости.

29 ноября 2020 года в квартире дома на улице Чернышевского в Саратове нашли тела женщины 38 лет и ее дочери четырех лет. На телах были ножевые ранения.

По делу задержали 53-летнюю местную жительницу, которая пришла в гости. По версии следствия, женщина пришла в гости и зарезала хозяйку квартиры и ее ребенка. Также она похитила украшения, банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей.

Гособвинитель в ходе прений 26 ноября просил назначить ей 24 года колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года. В общей сложности женщина получила 23 года в колонии общего режима и ограничение свободы на один год. Ее признали виновной в убийстве и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Кроме того, суд удовлетворил иски о взыскании компенсации морального вреда в размере 8 миллионов рублей.

Отмечается, что обвиняемая раскаялась на этапе предварительного расследования. По данным прокуратуры, ранее подсудимая оказывала услуги массажа ребенку потерпевшей. В момент преступления женщина была пьяна.

Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, женщина работала учителем физкультуры в лицее, а также была тренером по армрестлингу. У нее есть звание мастера спорта по гимнастике. С 1999 по 2013 годы фигурантка была заместителем декана по воспитательной работе в Саратовском государственном техническом университете.