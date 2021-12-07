В Сараевском районе осудили мужчину, сломавшего челюсть приятелю

Случай произошел в селе Муравлянка в мае 2020 года.

В Сараевском районе осудили мужчину, сломавшего челюсть приятелю. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Случай произошел в селе Муравлянка в мае 2020 года.

Знакомые выпивали. В один момент 37-летний мужчина припомнил приятелю, что тот якобы когда-то увел у него подругу. Собутыльники поругались. Обвиняемый ударил знакомого по лицу.

У пострадавшего оказалась сломана челюсть. Он обратился за медицинской помощью.

Во вторник, 7 декабря, подсудимого приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.