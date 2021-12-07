В Сараевском районе осудили мужчину, сломавшего челюсть приятелю
Случай произошел в селе Муравлянка в мае 2020 года.
В Сараевском районе осудили мужчину, сломавшего челюсть приятелю. Об этом сообщило
Случай произошел в селе Муравлянка в мае 2020 года.
Знакомые выпивали. В один момент 37-летний мужчина припомнил приятелю, что тот якобы когда-то увел у него подругу. Собутыльники поругались. Обвиняемый ударил знакомого по лицу.
У пострадавшего оказалась сломана челюсть. Он обратился за медицинской помощью.
Во вторник, 7 декабря, подсудимого приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.