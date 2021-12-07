В Ряжске задержали 44-летнего рецидивиста, который ограбил пенсионерку

Мужчина ранее был судим за кражу и убийство. Недавно он вышел из тюрьмы после 15 лет заключения.

В Ряжске задержали 44-летнего рецидивиста, который ограбил пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 56-летняя жительница деревни Ковалинка Кораблинского района. Женщина рассказала, что ночью в ее доме незнакомец разбил окно и забрался внутрь. Угрожая ей ножом, мужчина потребовал деньги. Женщина испугалась и отдала злоумышленнику шесть тысяч рублей.

Оперативники выехали на место и обнаружили там следы мужчины и след от велосипеда. Служебная собака взяла след и привела полицейских к брошенному транспортному средству, рядом лежали личные вещи грабителя, далее след обрывался. Благодаря вещам личность злоумышленника установили.

Им оказался 44-летний рязанец, который ранее был судим за кражу и убийство. Не давно мужчина освободился из тюрьмы, где отсидел 15 лет. Его поймали в Ряжске и изъяли часть похищенных денег.

Выяснилось, что у мужчины закончились деньги, оставшиеся после освобождения из колонии. Он поехал к своим родственникам в Ковалинку. Мужчина не застал их дома, а знакомые в соседнем населенном пункте помогли ему, отдав на время велосипед. После этого рецидивист вернулся в Ковалинку, где заприметил дом с темными окнами. Он решил забраться в него, чтобы найти деньги или украсть что-нибудь ценное. Дома оказалась хозяйка, которую он напугал ножом и отобрал деньги. Мужчина уехал на велосипеде, а когда по снегу стало тяжело ехать, бросил его и добрался на попутной машине до Ряжска.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище»). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали в Рязани.