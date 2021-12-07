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В рязанском «Политехе» обсудят защиту интеллектуальной собственности в бизнесе
Мероприятие состоится в четверг, 9 декабря.

В рязанском «Политехе» пройдет бизнес-завтрак на тему «Защита интеллектуальной собственности в бизнесе». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В мероприятии примут участие директор института Игорь Мурог, руководитель регионального центра поддержки технологий и инноваций Людмила Коломийцева, а также заместитель начальника отдела интеллектуальной собственности АО «ГРПЗ» Марина Убушаева.

Модератором встречи станет Президент Фонда социально-экономического развития регионов «ФОРАР» Елена Дробах.

Бизнес-завтрак состоится в четверг, 9 декабря, в 11:00. Количество участников ограничено. На событие приглашают заинтересованных предпринимателей Рязани и Рязанской области.

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться на сайте.