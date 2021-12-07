В Рязанской области за сутки зарегистрировали 19 смертей от коронавируса

Это следует из данных федерального оперштаба на вторник, 7 декабря.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 19 смертей от коронавируса. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 2 103.

За сутки коронавирус обнаружили у 222 жителей Рязанской области, всего с начала пандемии — у 57 061. За сутки выздоровели 579 человек, всего число вылечившихся достигло 49 554.

В России за сутки выявили 31 096 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 9 864 845.

За сутки выздоровели 34 615 человек, всего с начала пандемии вылечились 8 565 091 человек.

За сутки скончались от COVID-19 1 182 человек, всего — 283 644.