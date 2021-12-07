В Рязанской области разыскивают 42-летнего мужчину

Всех, у кого есть информация о мужчине, попросили сообщить в дежурную часть по телефону +7 (4912) 29-45-00.

В Рязанской области разыскивают 42-летнего Евгения Кыркунова. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

Долг мужчины по алиментным платежам составил 674 854 тысячи рублей.

Он не исполняет решение суда и не платит несовершеннолетним дочерям 2012 и 2014 годов рождения.

Мужчину не смогли найти по месту регистрации, а также в поселке Варские, где он жил. На связь с приставами рязанец не выходит.