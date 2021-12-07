В Рязанской области объявили третье за сутки метеопредупреждение

Об этом сообщили на сайте регионального управления МЧС.

В Рязанской области объявили третье за сутки метеопредупреждение. Об этом сообщили на сайте регионального управления МЧС.

До конца вторника, 7 декабря, а также ночью и днем в среду, 8 декабря, на территории Рязанской области местами сохранится гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица, а порывы ветра усилится до 15 метров в секунду.

Также в регионе ожидается туман с ухудшением видимости до 200-800 метров.