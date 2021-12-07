В Рязанской области 8 декабря сохранятся сильные осадки и ветер

Возможно налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

В Рязанской области 8 декабря сохранятся сильные осадки и ветер. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В среду, 8 декабря, на территории Рязанской области ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег), которые усилятся ночью. Возможно налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет -4,+1 градус, днем -3,+2 градуса.