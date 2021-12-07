В Рязани пропал 69-летний мужчина с татуировкой на кисти руки

Местонахождение Михаила Игнатова неизвестно с 6 декабря.

В Рязани пропал 69-летний Михаил Игнатов. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».

Местонахождение рязанца неизвестно с 6 декабря.

Приметы: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы.

Мужчина был одет в черную куртку, синие джинсы и кроссовки Adidas. На кисти руки у него набита татуировка «Галя».

Тех, кто знает о местонахождении Михаила Игнатова, просят сообщать по телефонам: +7-4912-51-21-71 или 112.