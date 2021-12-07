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В Рязани подвели итоги конкурса молодых ученых
Победителями стали 11 специалистов.

В Рязани подвели итоги регионального этапа конкурса «Умник». Об этом сообщила пресс-служба РГРТУ.

В 2021 году победителями стали 11 молодых ученых из четырех вузов. Они получили грант Фонда содействия инновациям в размере 500 000 рублей на реализацию научно-технического проекта. Список победителей можно изучить на сайте Рязанского радиотехнического университета.

Очная защита проектов перед экспертами регионального жюри проходила 10 октября в бизнес-инкубаторе РГРТУ. Всего на конкурс было подано 36 проектов. Предварительные этапы отбора прошли 33 соискателя.

Итоги конкурса утверждены 3 декабря протоколом заседания дирекции Фонда содействия инновациям с учетом рекомендации конкурсной комиссии.