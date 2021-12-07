В Рязани начали выдачу новогодних подарков детям из малообеспеченных семей

Всего для детей от двух до 14 лет закупили 1 891 сладкий подарок.

В Рязани начали выдачу новогодних подарков детям из малообеспеченных семей. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила мэрия.

Выдача стартовала в управлении дополнительных мер соцподдержки и социальной помощи.

Всего для детей от двух до 14 лет закупили 1 891 сладкий подарок. Отмечается, что их получат дети из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, а также сироты и дети, оставшиеся без обеспечения родителей.

Подарки закупили в рамках программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан».