В Рязани на улице Спортивной произошло массовое ДТП

Авария произошла во вторник, 7 декабря, напротив стадиона ЦСК.

В Рязани на улице Спортивной произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе « ДТП | Аварии | Рязань ».

Авария произошла во вторник, 7 декабря, напротив стадиона ЦСК. На фото видно, что в ДТП пострадали несколько машин, а на месте работают сотрудники полиции.

В пресс-службе регионального управления МВД предварительно сообщили, что в аварии никто не пострадал. По данным полицейских, примерно в 13:45, столкнулись Volkswagen Polo, Lada Vesta и BMW.