В Рязани на улице Спортивной произошло массовое ДТП
Авария произошла во вторник, 7 декабря, напротив стадиона ЦСК.
В Рязани на улице Спортивной произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе «
Авария произошла во вторник, 7 декабря, напротив стадиона ЦСК. На фото видно, что в ДТП пострадали несколько машин, а на месте работают сотрудники полиции.
В пресс-службе регионального управления МВД предварительно сообщили, что в аварии никто не пострадал. По данным полицейских, примерно в 13:45, столкнулись Volkswagen Polo, Lada Vesta и BMW.