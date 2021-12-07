В Рязани на три дня ограничат движение по участку улицы Горького

Это связано с аварийным ремонтом участка магистральных теплосетей.

В Рязани на три дня ограничат движение по улице Горького. Об этом сообщила городская мэрия.

Движение ограничат по двум полосам движения в сторону улицы Свободы с 10:00 8 декабря до 24:00 11 декабря. Это связано с аварийным ремонтом участка магистральных теплосетей в районе дома № 50 по улице Горького.

На время работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места будут огорожены.

Мэрия попросила учитывать информацию при планировании маршрута.