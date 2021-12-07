В Москве у школы задержали вооруженного подростка
У подростка нашли пистолет, три газовых баллончика и три ножа.
В Москве у здания школы задержали вооруженного подростка, который готовил нападение. Об этом
У подростка нашли пистолет, три газовых баллончика и три ножа.
Отмечается, что о нападении 18-летний подросток рассказал на днях ученикам 10 класса. Они передали информацию руководству школы.
Мальчик планировал прийти 7 декабря, но пришел на день раньше. Подросток перелез через забор, проник в школу, но его планах знали и задержали на входе.
Сейчас он находится в отделении полиции.