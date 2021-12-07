В Москве автомобиль упал в реку

Инцидент произошел на Бережковской набережной.

В Москве автомобиль упал в реку. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в telegram-канале представители столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома № 24 по Бережковской набережной. Машина такси пробила заграждение и съехала в Москву-реку.

Информации о пострадавших нет. По данным департамента, на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося выясняются.