В ДТП на въезде в Пронск пострадали две женщины

Авария случилась утром вторника, 7 декабря, на въезде со стороны Новомичуринска.

В Пронском районе метель спровоцировала ДТП. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Авария случилась утром вторника, 7 декабря, на въезде в Пронск со стороны Новомичуринска.

Водитель Lada Granta, 42-летняя женщина, ехала с коллегой на работу — в одну из муниципальных организаций Пронска. Из-за плохой видимости она не справилась с управлением. Машина съехала в поле и опрокинулась.

Отмечается, что двери автомобиля не были заблокированы.

Женщину, находившуюся за рулем, госпитализировали в хирургическое отделение Новомичуринской межрайонной больницы. По словам главврача медучреждения Натальи Черницыной, она находилась в состоянии средней тяжести. «Она находится на стационарном лечении», — заявила врач.

Пассажирке Lada оказали медицинскую помощь на месте аварии.