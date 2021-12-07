В центре Рязани задержали 32-летнего мужчину, который угрожал убить знакомых ножом

Рязанцу грозит до двух лет тюрьмы.

В центре Рязани задержали 32-летнего мужчину, который угрожал убить знакомых ножом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Вечером в понедельник, 6 декабря, в полицию обратились рязанцы и сообщили, что в квартире на Первомайском проспекте молодой человек с ножом угрожает их убить.

Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на место, задержали мужчину и изъяли у него нож.

Выяснилось, что 32-летний рязанец ранее был судим за причинение легких телесных повреждений и за угрозу убийством, а конфликт стал причиной случайной бытовой ссоры.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.