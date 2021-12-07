\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
-1°
Срд, 08
Чтв, 09
-4°
ЦБ USD 73.67 -0.07 07/12
ЦБ EUR 83.11 -0.13 07/12
Нал. USD 73.70 / 74.80 11:48
Нал. EUR 83.30 / 84.018 11:48
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
6 280
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
6 855
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
9 879
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
10 288
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В 2022 году в Рязанской области подорожает проезд в электричках
Тариф за одну десятикилометровую зону вырастет на 1 рубль — до 25,5 рублей, для детей от 5 до 7 лет — на 20 копеек, до 6,3 рублей.

С 1 января 2022 года в Рязанской области подорожает проезд в электричках. Соответствующее постановление официально опубликовали 2 декабря.

Тариф за одну десятикилометровую зону вырастет на 1 рубль — до 25,5 рублей, для детей от 5 до 7 лет — на 20 копеек, до 6,3 рублей.

С 1 января стоимость билета от Рязани до Рыбного (или обратно) составит 51 рубль, до Ряжска — 306, до Сасова — 459, до Шилова — 280,5, до Касимова (с пересадкой в Шилове) — 510.