В 2022 году в Рязанской области подорожает проезд в электричках

Тариф за одну десятикилометровую зону вырастет на 1 рубль — до 25,5 рублей, для детей от 5 до 7 лет — на 20 копеек, до 6,3 рублей.

С 1 января 2022 года в Рязанской области подорожает проезд в электричках. Соответствующее постановление официально опубликовали 2 декабря.

Тариф за одну десятикилометровую зону вырастет на 1 рубль — до 25,5 рублей, для детей от 5 до 7 лет — на 20 копеек, до 6,3 рублей.

С 1 января стоимость билета от Рязани до Рыбного (или обратно) составит 51 рубль, до Ряжска — 306, до Сасова — 459, до Шилова — 280,5, до Касимова (с пересадкой в Шилове) — 510.