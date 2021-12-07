УМВД предупредило рязанцев о мошенниках

За прошедшую неделю злоумышленники украли со счетов рязанцев более трех млн рублей.

Региональное управление МВД предупредило рязанцев об активности мошенников. Информация размещена на сайте ведомства.

Сотрудники полиции, волонтеры и дружинники в Касимовском и Рязанском районах провели акцию «Скажи мошеннику нет!» Рязанцев предупредили о том, что надо быть бдительными при разговоре с мошенниками, которые используют разные схемы обмана.

За прошедшую неделю злоумышленники украли со счетов рязанцев более трех млн рублей.

58-летней жительнице Рязани позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили, что на ее имя пытаются взять кредит и чтобы предотвратить мошеннические действия, ей нужно перевести все свои деньги на «резервный счет». Рязанка перевела злоумышленникам 1,7 млн рублей, после чего «резервный счет» аннулировали. Женщина обратилась в полицию.

Также в полицию обратился пенсионер, проживающий в Железнодорожном районе Рязани. Мужчина рассказал, что ему позвонил «сотрудник одной из силовых структур региона». Он сообщил, что нетрезвый 32-летний сын рязанца попал в ДТП и насмерть сбил пешехода. Чтобы «не раздувать дело» мужчине предложили передать курьеру 1,3 млн рублей. Когда пенсионер передал деньги и позвонил сыну, выяснилось, что тот находился дома и никуда не выезжал.

В полиции напомнили, что жителям Рязани не надо переводить свои сбережения на «резервные» счета и «свободные ячейки», а также передавать деньги третьи лицам, чтобы «обезопасить» родственников от якобы уголовной и административной ответственности.