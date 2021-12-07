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Умер рязанский священник Александр Куропаткин
Почетному настоятелю Казанского храма в Константинове было 84 года.

Умер рязанский священник, протоиерей Александр Куропаткин. Об этом сообщила пресс-служба епархии.

Куропаткин окончил Рязанский сельскохозяйственный институт. Получил профессию ученого-зоотехника. Работал на различных должностях.

На священство Куропаткина благословили в 1998 году. В 2003 году он окончил Рязанскую духовную семинарию. Более семи лет он нес послушание эконома в Свято-Троицком монастыре Рязани. Совершал молебны в монастырской часовне в честь иконы Божией Матери «Знамение-Корчемная».

В феврале 2005 года священник стал настоятелем храма в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Константиново. При его участии в 2008 году завершились ремонт и реконструкция здания. Спустя некоторое время он получил дополнительное послушание настоятеля храма благоверных князей Петра и Февронии в соседнем селе Кузьминское. Его трудами, а также при участии благотворителей, строение было возведено с нуля.

В 2019 году Куропаткина освободили от должности. Его назначили Почетным настоятелем Казанского храма.

Протоиерей умер во вторник, 7 декабря, от осложнений, вызванных COVID-19. Ему было 84 года. Отпевать священника будут 9 декабря в храме Казанской иконы Божией Матери села Константиново. Литургия начнется в 8:00.