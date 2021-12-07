Рязанская область получит более 443 миллионов на модернизацию АПК и лечение жителей от коронавируса

Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров сообщил, что более 443 миллионов рублей выделили из резервного фонда правительства России.
362 млн 100 тысяч рублей регион направит в том числе на лечение рязанцев от коронавируса. 81 млн 300 тысяч рублей потратят на частичную компенсацию затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.
Губернатор Николай Любимов отметил, что в регионе мобилизованы все силы для борьбы с COVID-19 и здравоохранению требуется постоянная поддержка.
«Что касается аграрного сектора, то даже в такое сложное время создаются новые производства, обновляются действующие предприятия. А это залог дальнейшего развития села, это новые рабочие места, формирование современной инфраструктуры, необходимой для социального комфорта людей», — подчеркнул Любимов.