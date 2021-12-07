Рязанская область получит более 443 миллионов на модернизацию АПК и лечение жителей от коронавируса

Деньги выделили из резервного фонда правительства России.

Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров сообщил, что более 443 миллионов рублей выделили из резервного фонда правительства России.

362 млн 100 тысяч рублей регион направит в том числе на лечение рязанцев от коронавируса. 81 млн 300 тысяч рублей потратят на частичную компенсацию затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

Губернатор Николай Любимов отметил, что в регионе мобилизованы все силы для борьбы с COVID-19 и здравоохранению требуется постоянная поддержка.

«Что касается аграрного сектора, то даже в такое сложное время создаются новые производства, обновляются действующие предприятия. А это залог дальнейшего развития села, это новые рабочие места, формирование современной инфраструктуры, необходимой для социального комфорта людей», — подчеркнул Любимов.