Рязанец получил семь лет колонии строгого режима за попытку убить отца

Родственники поругались из-за громкой музыки, после чего сын несколько раз ударил отца осколком стекла и попытался задушить.

Рязанец получил семь лет колонии строгого режима за попытку убить отца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Летом 2021 года в Спас-Клепиках отец и сын, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, поругались из-за громкой музыки. Она мешала спать главе семейства. В ходе конфликта сын несколько раз ударил отца осколком стекла, а затем стал душить его. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, его сын скрылся. Позже потерпевший очнулся и смог добраться до соседей, которые оказали ему медпомощь.

48-летнего рязанца признали виновным по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Суд назначил ему семь лет колонии строгого режима.