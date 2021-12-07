Рязанцев предупредили о мокром снеге, гололедице и ветре
Днем 7 декабря ожидаются снег, мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами возможен гололед. Порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду.
Во вторник, 7 декабря, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение
Днем 7 декабря ожидаются снег, мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами возможен гололед. Порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду.
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101,