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Рязанцам рассказали, как правильно выбрать сладкие новогодние подарки
Роспотребнадзоре напомнили, что родители могут сами собрать новогодний подарок, купить любимые конфеты своих детей и положить внутрь игрушку.

Рязанцам рассказали, как правильно выбрать сладкие новогодние подарки. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сладости стоит приобретать в местах организованной торговли (магазины, супермаркеты, официальные рынки).

На упаковке должны быть следующие сведения: наименование, состав, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения, в том числе и после вскрытия упаковки, данные о производителе, рекомендации по использованию и приготовлению, сведения о пищевой ценности, сведения о продуктах, полученных с применением генно-модифицированных организмов, единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза.

При выборе сладкого подарка надо обратить внимание на наличие аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой косточки и арахис. Также в состав подарка не должны входить леденцовая карамель и конфеты, содержащие алкоголь более 0,5 процентов этанола. Не допускается присутствие усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетических красителей, ароматизаторов идентичных натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе.

В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад.

Хранить сладости необходимо при температуре 15-17 градусов.

В Роспотребнадзоре напомнили, что родители могут сами собрать новогодний подарок, купить любимые конфеты своих детей и положить внутрь игрушку.