\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
-1°
Срд, 08
Чтв, 09
-6°
ЦБ USD 74.14 0.47 08/12
ЦБ EUR 83.71 0.6 08/12
Нал. USD 73.35 / 75.20 17:04
Нал. EUR 82.65 / 84.45 17:04
Новости
Публикации
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
5 часов назад
380
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
6 403
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
6 974
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
9 988
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В российских школах пройдут патриотические уроки к 80-летию Великой Отечественной войны
Уроки состоятся в рамках проекта #ПисьмаДеду. Он приурочен ко Дню героев Отечества и 80-летию с начала Великой Отечественной войны.

В школах Рязанской области пройдут патриотические цифровые уроки. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и кинематографии «Страна».

Уроки состоятся в рамках проекта #ПисьмаДеду. Он приурочен ко Дню героев Отечества и 80-летию с начала Великой Отечественной войны.

Во время мотивирующих цифровых уроков ученики увидят одноименный короткометражный фильм. По итогам педагоги заполнят анкеты, оценив эффект от мероприятия. А школьникам предложат самим написать письма, обращенные к своим родственникам, прабабушкам и прадедушкам, которые воевали на фронте или трудились в тылу в 1941—1945 гг.

В основе фильма — пять реальных военных историй, рассказанных юными участниками конкурса #ПисьмаДеду. События далекого 1941 года «оживут» при помощи актеров 12-14 лет, которым предстоит «стать героями» в прошлом, чтобы спасти своих близких.

Проект #ПисьмаДеду — это попытка восполнить пробел в истории ВОВ и стимулировать у школьников интерес к изучению героических страниц. Это возможность дать ребятам почувствовать сопричастность к поколениям, которые защитили свободу и независимость.

Цифровые уроки пройдут в Карелии, Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Адыгее, в Красноярском, Хабаровском, Приморском крае. Также в проекте примут участие 22 области: Архангельская, Брянская, Свердловская, Самарская, Московская, Мурманская, Волгоградская, Воронежская, Нижегородская, Тульская, Томская, Тюменская, Тверская, Иркутская, Ивановская, Курская, Калининградская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Челябинская, Ленинградская.

Патриотический урок семейной истории #ПисьмаДеду реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.