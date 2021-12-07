В российских школах пройдут патриотические уроки к 80-летию Великой Отечественной войны

Уроки состоятся в рамках проекта #ПисьмаДеду. Он приурочен ко Дню героев Отечества и 80-летию с начала Великой Отечественной войны.

В школах Рязанской области пройдут патриотические цифровые уроки. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и кинематографии «Страна».

Уроки состоятся в рамках проекта #ПисьмаДеду. Он приурочен ко Дню героев Отечества и 80-летию с начала Великой Отечественной войны.

Во время мотивирующих цифровых уроков ученики увидят одноименный короткометражный фильм. По итогам педагоги заполнят анкеты, оценив эффект от мероприятия. А школьникам предложат самим написать письма, обращенные к своим родственникам, прабабушкам и прадедушкам, которые воевали на фронте или трудились в тылу в 1941—1945 гг.

В основе фильма — пять реальных военных историй, рассказанных юными участниками конкурса #ПисьмаДеду. События далекого 1941 года «оживут» при помощи актеров 12-14 лет, которым предстоит «стать героями» в прошлом, чтобы спасти своих близких.

Проект #ПисьмаДеду — это попытка восполнить пробел в истории ВОВ и стимулировать у школьников интерес к изучению героических страниц. Это возможность дать ребятам почувствовать сопричастность к поколениям, которые защитили свободу и независимость.

Цифровые уроки пройдут в Карелии, Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Адыгее, в Красноярском, Хабаровском, Приморском крае. Также в проекте примут участие 22 области: Архангельская, Брянская, Свердловская, Самарская, Московская, Мурманская, Волгоградская, Воронежская, Нижегородская, Тульская, Томская, Тюменская, Тверская, Иркутская, Ивановская, Курская, Калининградская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Челябинская, Ленинградская.

Патриотический урок семейной истории #ПисьмаДеду реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.