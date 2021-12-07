На Урале мужчины заживо похоронили одноклассника из-за долга в 500 рублей. Об
Летом 2016 в городе Карпинске Свердловской области два местных жителя похитили знакомого, вывезли его в лес и заставили копать себе могилу. Они избивали мужчину деревянной дубинкой до тех пор пока он не выкопал яму. Далее злоумышленники заставили молодого человека лечь в нее, после чего продолжили его избивать. Они засыпали яму землей, перекрыв избитому доступ воздуха, от чего тот умер.
ИА Regnum
Уголовное дело возбудили только против одного из преступников, мужчины 1994 года рождения, так как его подельник уже умер.
За похищение и убийство суд назначил мужчине 15 лет колонии строгого режима.