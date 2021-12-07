На Урале мужчины заживо похоронили одноклассника из-за долга в 500 рублей

За похищение и убийство суд назначил только одному из убийц 15 лет колонии строгого режима, так как его подельник уже умер.

На Урале мужчины заживо похоронили одноклассника из-за долга в 500 рублей. Об сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Летом 2016 в городе Карпинске Свердловской области два местных жителя похитили знакомого, вывезли его в лес и заставили копать себе могилу. Они избивали мужчину деревянной дубинкой до тех пор пока он не выкопал яму. Далее злоумышленники заставили молодого человека лечь в нее, после чего продолжили его избивать. Они засыпали яму землей, перекрыв избитому доступ воздуха, от чего тот умер.

ИА Regnum пишет , что мать погибшего обратилась в полицию спустя неделю, так как была уверена, что сын уехал на заработки в другой город. В ходе расследования оперативники установили, что мужчины являлись одноклассниками погибшего.

Уголовное дело возбудили только против одного из преступников, мужчины 1994 года рождения, так как его подельник уже умер.

За похищение и убийство суд назначил мужчине 15 лет колонии строгого режима.