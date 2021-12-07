Главврач ОКБ рассказал, сколько вакцинированных рязанцев находится с коронавирусом в больницах

По его словам, на 100 невакцинированных пациентов на лечение поступает 1-3 вакцинированных.

Главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин в эфире телепрограммы « Утро России » рассказал, что у всех пациентов, поступающих с COVID-19, уточняют вакцинирован ли он.

«Есть статистика нашей больницы, есть статистика федерального минздрава. На 100 невакцинированных на лечение поступает 1-3 вакцинированных», — отметил Карпунин.

По его словам, у вакцинированных заболевание протекает в более легкой форме, но так как среди них заболевают в основном пациенты старше 70 лет, у них приходится лечить сопутствующие заболевания, которые обостряются на фоне коронавирусной инфекции.